Cloudflare veröffentlicht die wichtigsten Internet-Trends des Jahres 2023

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Connectivity-Cloud-Unternehmen, hat heute seinen vierten jährlichen Jahresrückblick veröffentlicht, der Einblicke in die globalen Internet- und Sicherheitstrends gewährt und einen tieferen Einblick in die beliebtesten Internetdienste im Jahr 2023 gibt.

Das Internet ist einer der, wenn nicht sogar der allgegenwärtigste Aspekt unseres modernen Lebens. Der Jahresrückblick von Cloudflare zeigt, dass allein im Jahr 2023 ein Anstieg des weltweiten Datenverkehrs um 25 % zu verzeichnen sein wird, und es gibt keinerlei Anzeichen für eine Abkühlung. Dieses Wachstum unterstreicht die Abhängigkeit von Internetdiensten zur Erleichterung und Unterstützung lebenswichtiger Systeme und Aufgaben wie der Unterstützung der globalen digitalen Wirtschaft, der Befähigung zum Betrieb von Gesundheitsnetzwerken, der Aufrechterhaltung der Geschäftskontinuität von Unternehmen und schließlich der Vernetzung von Menschen mit ihren Gemeinschaften.

Einige der größten Highlights des Jahres 2023 sind:

der beliebteste Internetdienst: Google belegte das zweite Jahr in Folge den ersten Platz, gefolgt von Facebook (Platz 2), Apple (Platz 3) und TikTok (Platz 4).

Google belegte das zweite Jahr in Folge den ersten Platz, gefolgt von Facebook (Platz 2), Apple (Platz 3) und TikTok (Platz 4). Beliebteste Social-Media-Plattform: Facebook belegte den ersten Platz und verdrängte den 2022 führenden TikTok (Platz 2), gefolgt von Instagram (Platz 3) und Twitter/X (Platz 4).

Facebook belegte den ersten Platz und verdrängte den 2022 führenden TikTok (Platz 2), gefolgt von Instagram (Platz 3) und Twitter/X (Platz 4). Der beliebteste generative KI-Dienst: OpenAI belegte den ersten Platz in dieser neuen Kategorie, gefolgt von Character AI (Platz 2), Quillbot (Platz 3) und Hugging Face (Platz 4).

OpenAI belegte den ersten Platz in dieser neuen Kategorie, gefolgt von Character AI (Platz 2), Quillbot (Platz 3) und Hugging Face (Platz 4). Die am stärksten angegriffene Branche: Angriffe von Bedrohungsakteuren richteten sich am häufigsten gegen Finanzunternehmen, und zwar weltweit.

Angriffe von Bedrohungsakteuren richteten sich am häufigsten gegen Finanzunternehmen, und zwar weltweit. Die häufigsten Cyberbedrohungen: Betrügerische Links und Erpressungsversuche in bösartigen E-Mails waren die beiden am häufigsten genutzten Angriffsarten.

Betrügerische Links und Erpressungsversuche in bösartigen E-Mails waren die beiden am häufigsten genutzten Angriffsarten. Beobachtete Internetausfälle: Im Jahr 2023 gab es weltweit mehr als 180 Internetausfälle - im Vergleich zu über 150 Ausfällen im Jahr 2022 -, wobei zahlreiche Ausfälle auf regionale und nationale Abschaltungen von Internetverbindungen durch Regierungen zurückzuführen waren.

"Wir alle sind auf das Internet angewiesen, und das globale Netzwerk von Cloudflare – eines der größten der Welt – hat sich zu einer Säule der kritischen Infrastruktur entwickelt, auf die sich die digitale Welt verlässt", so Matthew Prince, CEO und Mitbegründer von Cloudflare. "Unsere einzigartige Rolle im Internet befähigt uns, das Auf und Ab der Online-Popularität und aufkommende Technologietrends in Echtzeit zu beobachten – wie z. B. den Boom der künstlichen Intelligenz und die beschleunigte globale Nutzung von Starlink. Es liegt in unserer Verantwortung, transparent zu sein und die Daten und Perspektiven aus Berichten wie unserem Jahresrückblick weiterzugeben, um dazu beizutragen, dass die Online-Welt besser informiert, widerstandsfähiger und sicherer wird."

Diese Daten stammen von Cloudflare Radar, einem kostenlosen Tool, mit dem jeder globale Trends und Einblicke in das Internet erhalten kann. Radar basiert auf Daten aus dem globalen Netzwerk von Cloudflare (einem der größten der Welt, das sich über mehr als 300 Städte in mehr als 100 Ländern erstreckt) sowie auf aggregierten und anonymisierten Daten aus dem öffentlichen DNS-Resolver 1.1.1.1 von Cloudflare, der weithin als schneller und privater Weg zum Surfen im Internet genutzt wird.

Wenn Sie mehr über den Jahresrückblick von Cloudflare erfahren möchten, nutzen Sie bitte die folgenden Ressourcen:

Blog: Cloudflare 2023 Year in Review (Cloudflare 2023 Jahresrückblick)

Blog: From Google to Generative AI: Ranking top Internet services in 2023 (Von Google bis zur generativen KI: Ranking der wichtigsten Internetdienste im Jahr 2023)

2023 Year in Review Microsite (Jahresrückblick 2023 Microsite)

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität. Es befähigt Unternehmen, ihren Beschäftigten, Anwendungen und Netzwerken überall mehr Schnelligkeit und Sicherheit zu verleihen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform mit cloudnativen Produkten und Entwickler-Tools, sodass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Betreiben, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare - von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Erfahren Sie mehr über die Konnektivitäts-Cloud von Cloudflare unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Erfahren Sie mehr über die neuesten Internet-Trends und Erkenntnisse unter https://radar.cloudflare.com.

