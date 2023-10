Cloudflare von Newsweek und dem Best Practice Institute zum zweiten Mal in Folge im Jahr 2023 unter den Top 100 der Most Loved Workplaces aufgeführt

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der führende Connectivity Cloud-Anbieter, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen einer von Newsweek und dem Best Practice Institute (BPI), einem Unternehmen für Führungskräfteentwicklung und Benchmark-Forschung, durchgeführten Untersuchung zum zweiten Mal in Folge als einer der Top 100 Most Loved Workplaces im Jahr 2023 ausgezeichnet wurde. Cloudflare belegte Platz 55 und wurde als Most Loved Workplace bezeichnet, da die Teams die Wahl haben, ob sie lieber remote, im Büro oder gemischt arbeiten wollen, und dazu attraktive Zusatzleistungen gewährt werden. Im September führte Cloudflare auch eine interne Umfrage unter seinem globalen Team durch, die ergab, dass 92 % der Mitarbeiter sich von der Zielsetzung von Cloudflare, zum Aufbau eines besseren Internets beizutragen, inspiriert fühlen, und 88 % der Überzeugung sind, dass ihre Arbeit für das Unternehmen wichtig ist.

"Eine der schönsten Seiten meiner Arbeit bei Cloudflare ist es mitzubekommen, wie leidenschaftlich unser Team unseren Millionen von Kunden beim Schutz, der Vernetzung und der Skalierung ihrer Geschäfte zur Seite steht", so Michelle Zatlyn, Mitgründer, President und COO von Cloudflare. "Wir sind stolz darauf, erneut die Auszeichnung "Most Loved Workplace” zu erhalten, insbesondere in der heutigen kompetitiven Wirtschaft. Die Bindung und Anwerbung von Spitzenkräften sind für die Zielsetzung von Cloudflare, ein besseres Internet zu schaffen, von grundlegender Bedeutung.”

"Cloudflare hat einen erheblichen Einfluss auf das Internet, denn es unterstützt fast 20 Prozent des Webs. Wenn wir das Internet unterstützen wollen, dann müssen wir auch das Team dahinter unterstützen", so Scott Tomtania, Head of Recruiting bei Cloudflare. "In dem Wissen, dass unsere Teammitglieder das Internet als Ganzes beeinflussen, sehen wir es als eine Notwendigkeit an, dass sich die Mitarbeiter in ihrer Rolle bestärkt und vom Arbeitsplatz in unserem Unternehmen unterstützt fühlen.”

In der ersten Jahreshälfte 2023 erhielt Cloudflare nahezu eine halbe Million Bewerbungen, eine Zunahme um fast 300 Prozent gegenüber 2022. Mit 90 Prozent lag die Annahmequote der Angebote weiterhin auf hohem Niveau. Derzeit beschäftigt Cloudflare weltweit über 3.300 Mitarbeiter und bietet international Hunderte von offenen Stellen im gesamten Unternehmen an, vom Vertrieb bis zur Technik. Da das Unternehmen großen Wert auf den Erfolg seiner Mitarbeiter legt, bietet Cloudflare seinen Teammitgliedern ein für sie optimal geeignete flexibles Arbeitsumfeld. Mitarbeiter haben die Wahl zwischen Remote-, Büro- oder Hybrid-Arbeitsplätzen und das Unternehmen unterhält Niederlassungen in San Francisco (Kalifornien), Austin (Texas), Champaign (Illinois), Washington (D.C.), Dubai, Lissabon, London, München, Paris, Peking, Seoul, Singapur, Sydney und Tokio.

"Angesichts des raschen Wandels in der Arbeitswelt und des Wettbewerbs um Spitzenkräfte erkennen immer mehr Unternehmen die Bedeutung des Mitarbeiterengagements", so Nancy Cooper, Global Editor in Chief, Newsweek. "Unternehmen, die 2023 ihr Engagement für ihre Mitarbeiter unter Beweis gestellt haben, werden mit größerer Wahrscheinlichkeit die besten Talente anziehen und gute Geschäftsergebnisse erzielen.”

"Die Einstellungen, die Gefühle und die Empfehlungen der Mitarbeiter ganz zu verstehen und entsprechend zu handeln, ist nach wie vor eine Herausforderung und zugleich oberste Priorität für die Unternehmensführung", so Louis Carter, CEO des Best Practice Institute. "Die in dieser Liste aufgeführten Unternehmen haben sich vorgenommen, ihren Mitarbeitern aufmerksam zuzuhören, um einen Arbeitsplatz zu schaffen, den Mitarbeiter lieben.”

Methode

Die von Newsweek und dem Best Practice Institute herausgegebenen Rankings und Ergebnisse beruhen auf einer Befragung von über 2 Millionen Arbeitnehmern in Unternehmen mit 50 bis mehr als 10.000 Mitarbeitern und berücksichtigt sowohl in den USA ansässige Firmen als auch internationale Unternehmen mit einer starken Präsenz in den USA. Die Liste würdigt Unternehmen, die einen Arbeitsplatz geschaffen haben, an dem sich die Mitarbeiter respektiert, inspiriert und geschätzt fühlen und im Mittelpunkt des Geschäftsmodells stehen. Die in der Analyse berücksichtigten Hauptbereiche beziehen sich darauf, wie gut Unternehmen die vom BPI definierten Bereiche des Spark-Modells demonstrieren, darunter systemische Zusammenarbeit, positive Zukunftsvision, Übereinstimmung der Werte, Respekt und Leistung. Zur Ermittlung der Top 100 Most Loved Workplaces wurden die Einstellungen und Gefühle der Mitarbeiter analysiert, die Aufschluss darüber geben, wie engagiert die Mitarbeiter sind, wie positiv sie ihren Arbeitsplatz empfinden und wie sehr sie sich für den Erfolg des Unternehmens einsetzen.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Unternehmen für Konnektivität in der Cloud. Es versetzt Unternehmen in die Lage, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform mit Cloud-nativen Produkten und Entwickler-Tools, so dass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Arbeiten, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Angetrieben von einem der größten und am besten vernetzten Netzwerke der Welt blockiert Cloudflare für seine Kunden täglich Milliarden von Online-Bedrohungen. Millionen von Organisationen vertrauen darauf – von den größten Marken über Unternehmer und kleine Unternehmen bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Erfahren Sie mehr über die Connectivity Cloud von Cloudflare unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Erfahren Sie mehr über die neuesten Internet-Trends und Erkenntnisse unter https://radar.cloudflare.com.

