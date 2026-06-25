Cabot Microelectronics Aktie
WKN: 936382 / ISIN: US12709P1030
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25.06.2026 12:52:09
CMC Materials, Inc. Q3 Income Climbs
(RTTNews) - CMC Materials, Inc. (CCMP) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $173.01 million, or $1.55 per share. This compares with $83.12 million, or $0.73 per share, last year.
Excluding items, CMC Materials, Inc. reported adjusted earnings of $193.02 million or $1.73 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 23.4% to $2.48 billion from $2.01 billion last year.
CMC Materials, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $173.01 Mln. vs. $83.12 Mln. last year. -EPS: $1.55 vs. $0.73 last year. -Revenue: $2.48 Bln vs. $2.01 Bln last year.
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