CME Group, Inc. Q3 Profit Decreases, But Beats Estimates
(RTTNews) - CME Group, Inc. (CME) released earnings for third quarter that Decreased from the same period last year but beat the Street estimates.
The company's bottom line came in at $896.6 million, or $2.49 per share. This compares with $901.3 million, or $2.50 per share, last year.
Excluding items, CME Group, Inc. reported adjusted earnings of $966.1 million or $2.68 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $2.63 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period fell 3.0% to $1.537 billion from $1.584 billion last year.
CME Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $896.6 Mln. vs. $901.3 Mln. last year. -EPS: $2.49 vs. $2.50 last year. -Revenue: $1.537 Bln vs. $1.584 Bln last year.
