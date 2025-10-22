CME Grou a Aktie

WKN DE: A0MW32 / ISIN: US12572Q1058

22.10.2025 13:02:54

CME Group, Inc. Q3 Profit Decreases, But Beats Estimates

(RTTNews) - CME Group, Inc. (CME) released earnings for third quarter that Decreased from the same period last year but beat the Street estimates.

The company's bottom line came in at $896.6 million, or $2.49 per share. This compares with $901.3 million, or $2.50 per share, last year.

Excluding items, CME Group, Inc. reported adjusted earnings of $966.1 million or $2.68 per share for the period.

Analysts on average had expected the company to earn $2.63 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period fell 3.0% to $1.537 billion from $1.584 billion last year.

CME Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $896.6 Mln. vs. $901.3 Mln. last year. -EPS: $2.49 vs. $2.50 last year. -Revenue: $1.537 Bln vs. $1.584 Bln last year.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX freundlich -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendiert zur Wochenmitte etwas höher. Der deutsche Leitindex kommt unterdessen kaum vom Fleck. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

