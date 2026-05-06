Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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06.05.2026 16:59:20
CNN founder Ted Turner has died at 87
Ted Turner revolutionized news media and became one of the most prominent business leaders and philanthropists of his era.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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