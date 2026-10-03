FLIGHT HOLDINGS Aktie
WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004
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03.10.2026 05:55:25
Co-pilot on Flydubai flight was banned from flying by Oman
The man who stabbed his fellow pilot, the captain of the Israel-bound Flydubai flight, was reportedly barred from flying in his native Oman over security concerns.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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