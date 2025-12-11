HANDS CORPORATION Aktie
WKN DE: A2DHZ2 / ISIN: KR7143210003
|
11.12.2025 09:03:11
Coca-Cola Hands CEO Role To 30-Year Veteran Henrique Braun As James Quincey Steps Aside
This article Coca-Cola Hands CEO Role To 30-Year Veteran Henrique Braun As James Quincey Steps Aside originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!