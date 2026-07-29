Cognizant Aktie
WKN: 915272 / ISIN: US1924461023
|
29.07.2026 12:35:07
Cognizant Technology Solutions Corp. Q2 Sales Increase
(RTTNews) - Cognizant Technology Solutions Corp. (CTSH) released a profit for second quarter of $636 million
The company's bottom line came in at $636 million, or $1.36 per share. This compares with $645 million, or $1.31 per share, last year.
Excluding items, Cognizant Technology Solutions Corp. reported adjusted earnings of $639 million or $1.37 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.5% to $5.481 billion from $5.245 billion last year.
Cognizant Technology Solutions Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $636 Mln. vs. $645 Mln. last year. -EPS: $1.36 vs. $1.31 last year. -Revenue: $5.481 Bln vs. $5.245 Bln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 5.60 B To $ 5.68 B Full year EPS guidance: $ 5.70 To $ 5.82 Full year revenue guidance: $ 22.04 B To $ 22.35 B
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cognizant Corp.
|
29.07.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
29.07.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
28.07.26
|Gewinne in New York: S&P 500 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
28.07.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
28.07.26
|Ausblick: Cognizant stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
27.07.26
|S&P 500-Titel Cognizant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cognizant von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)