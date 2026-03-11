|
Coherus BioSciences legte Quartalsergebnis vor
Coherus BioSciences stellte am 09.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 12,8 Millionen USD, gegenüber 54,1 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 76,45 Prozent präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,43 USD beziffert, während im Vorjahr 0,250 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 84,20 Prozent zurück. Hier wurden 42,17 Millionen USD gegenüber 266,96 Millionen USD im Vorjahr generiert.
