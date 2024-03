Coinbase-Aktie wechselt ins Positive: Bitcoin-Kursrückgang zieht zeitweise auch Coinbase mit nach unten

• Bitcoin rutscht ab• Coinbase-Aktie dreht ins Plus• Schwaches Marktsentiment nach starken Gewinnen

Die Rally am Kryptomarkt scheint seit Monaten unaufhaltsam und hat die Urkryptowährung Bitcoin zeitweise über die 73.750-US-Dollar-Marke getrieben. Es folgte aber ein Rücksetzer, als in großem Stil Gewinnmitnahmen einsetzten und den Cybercoin sogar zeitweise unter auf 66.000 US-Dollar abrauschen ließen.

Coinbase rutscht im Windschatten ab

Der Kursrutsch am Kryptomarkt weitet sich nicht nur auf Altcoins aus, sondern reißt auch die Coinbase-Aktie mit sich.

Nachdem der Anteilsschein der Kryptobörse bereits am Vortag 7,17 Prozent verloren und bei 233,67 US-Dollar geschlossen hatte, ging es im NASDAQ-Handel zeitweise weitere 2,62 Prozent auf 227,45 US-Dollar nach unten. Mittlerweile hat sich der Anteilsschein jedoch wieder erholt und steigt nun 2,02 Prozent auf 238,59 US-Dollar.

Dass die Entwicklung am Kryptomarkt zumindest in Teilen Auswirkungen auf den Coinbase-Kurs hat, ist dabei wenig überraschend, denn die Kryptobörse generiert Einnahmen durch den Handel mit Cyberdevisen. Dieser hatte in den vergangenen Monaten massiv an Fahrt aufgenommen, getrieben durch die Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs durch die SEC und das im April bevorstehende Bitcoin-Halving.

Doch zuletzt hatte die Dynamik bei den Mittelzuflüssen in Bitcoin-Spot-ETFs etwas nachgelassen, hinzu kommt ein allgemein schwächeres Marktsentiment angesichts jüngst veröffentlichter Konjunkturdaten, die auf spätere Leitzinssenkungen durch die Notenbanken hinweisen.



