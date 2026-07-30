Coinbase Aktie

Coinbase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
31.07.2026 00:27:21

Coinbase Q2 Loss Widens

(RTTNews) - Coinbase Global Inc. (COIN) on Thursday reported a wider second-quarter loss as softer crypto market conditions weighed on trading activity.

For the second quarter, the company reported a net loss of $359.5 million, or $1.36 per share, compared with net income of $1.43 billion, or $5.14 per share, a year earlier.

Total revenue declined 19% to $1.22 billion from $1.50 billion, while net revenue fell 17% to $1.15 billion.

For the third quarter, Coinbase expects subscription and services revenue of $500 million to $580 million and adjusted expenses of $980 million to $1.08 billion.

For fiscal 2026, the company reduced and narrowed its adjusted expense guidance to $4.20 billion-$4.45 billion, down from its prior outlook of $4.25 billion-$4.60 billion.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Coinbase

mehr Nachrichten