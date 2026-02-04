Collabos legte Quartalsergebnis vor

Collabos präsentierte in der am 03.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,16 JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,79 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,26 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 409,8 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 456,7 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at