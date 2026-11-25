Supermarket Income REIT Aktie
WKN DE: A2DVHX / ISIN: GB00BF345X11
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25.11.2026 09:31:22
Colombian security forces storm supermarket, free hostages
A failed robbery turned into a day-long hostage crisis in one of Colombia's most popular tourist destinations. The incident comes amid concerns over the deteriorating security situation in the South American country.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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