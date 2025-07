Commerzbank-Aktie im Aufwärtstrend: 89 Prozent Plus seit Jahresstart

• Commerzbank-Aktie verzeichnet ein beeindruckendes Jahresplus und setzt ihren langfristigen Aufwärtstrend fort• Übernahmegerüchte um die italienische UniCredit sorgen für zusätzliche Kursfantasie, während der Bund als Großaktionär bremst• Die für den 06.08.2025 angesetzten Q2-Zahlen könnten weitere Kursimpulse liefern

Die Commerzbank-Aktie setzt ihre beeindruckende Rally mit einem Kurszuwachs im XETRA-Handel von 4,12 Prozent auf 29,79 Euro fort und bestätigt ihren langfristigen Aufwärtstrend. Außerdem markierte das Papier heute bei 29,85 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch.

Mit einem Jahresplus von über 89 Prozent gehört das Bankpapier zu den Top-Performern im deutschen Leitindex DAX. Während die UniCredit weiterhin Übernahmeinteresse signalisiert, sorgt der Bund als Großaktionär für Widerstand - eine Konstellation, die den Kurs zusätzlich antreibt.

Fundamentaldaten untermauern den Aufwärtstrend

Die starke Kursentwicklung wird durch solide Fundamentaldaten gestützt. Im ersten Quartal 2025 erzielte die Commerzbank ein operatives Ergebnis von 1,2 Milliarden Euro, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 1,1 Milliarden entspricht.

Für das Gesamtjahr 2025 rechnen Analysten mit einem Ergebnis je Aktie von 2,37 EUR, was die positive Geschäftsentwicklung unterstreichen würde. Die Veröffentlichung der Q2-Zahlen am 06.08.2025 wird mit Spannung erwartet und könnte dem Kurs weitere Impulse verleihen.

Übernahmegerüchte und Ratingverbesserung befeuern Kursrally

Für zusätzlichen Auftrieb sorgen anhaltende Übernahmegerüchte. Laut Berichten zeigt die italienische Großbank UniCredit weiterhin deutliches Interesse an einer Übernahme der Commerzbank. Allerdings blockiert der Bund als Großaktionär bislang entsprechende Vorstöße. Diese Konstellation sorgt für Spekulationen am Markt und treibt den Aktienkurs zusätzlich an.

Auch die Ratingagenturen signalisieren Vertrauen: Moody's hat den Ausblick für die Commerzbank zuletzt als stabil eingestuft, was die positive Marktstimmung zusätzlich unterstützt. Diese Kombination aus soliden Fundamentaldaten, technischer Stärke und Übernahmefantasie macht die Commerzbank-Aktie für viele Anleger attraktiv.

Redaktion finanzen.at