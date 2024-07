Commerzbank-Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die Commerzbank-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen des Geldhauses habe sie nur leichte Änderungen an ihren Prognosen für den Zinsüberschuss, die Gebühren und die Kosten vorgenommen, schrieb Analystin Anke Reingen in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick.

Um 12:11 Uhr wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 14,71 EUR nach oben. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 8,81 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 727 699 Commerzbank-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 40,2 Prozent zu Buche. Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2024 / 05:17 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2024 / 05:17 / EDT



