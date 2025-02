Commerzbank-Analyse: Warburg Research stuft Commerzbank-Aktie mit Buy ein

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Commerzbank von 20 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ziele der Bank für das laufende Jahr sollten erreichbar sein, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Zielsetzungen für 2028 seien zwar ambitioniert, aber vorstellbar.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Commerzbank-Aktie am Tag der Analyse

Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 13:42 Uhr um 0,4 Prozent auf 20,55 EUR ab. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 7,06 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1 387 196 Commerzbank-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Anteilsschein um 30,7 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Commerzbank am 09.05.2025 vorlegen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2025 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ





