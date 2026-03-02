ComNav Technology legte Quartalsergebnis vor

ComNav Technology hat am 28.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0,47 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ComNav Technology -0,320 CNY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 291,3 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ComNav Technology 216,9 Millionen CNY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,180 CNY. Im letzten Jahr hatte ComNav Technology einen Gewinn von -0,410 CNY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 530,64 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte ComNav Technology einen Umsatz von 409,44 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at