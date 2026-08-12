COMPASS Pathways Aktie
WKN DE: A2QCDR / ISIN: US20451W1018
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12.08.2026 19:23:29
COMPASS Pathways (CMPS) Q2 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.Wednesday, Aug. 5, 2026 at 8:00 a.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Compass Group plc
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11.08.26
|Verluste in London: FTSE 100 zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
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11.08.26
|FTSE 100 aktuell: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
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10.08.26
|FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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03.08.26
|FTSE 100-Wert Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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28.07.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
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27.07.26
|FTSE 100-Papier Compass Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Compass Group von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
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23.07.26
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der FTSE 100 am Mittag (finanzen.at)
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23.07.26
|Verluste in London: FTSE 100 zum Start im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Compass Group plc
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Aktien in diesem Artikel
|Compass Group plc
|27,96
|-0,07%
|COMPASS Pathways PLC (spons. ADRs)
|11,50
|0,00%
|Q2 Holdings Inc
|56,00
|-1,93%