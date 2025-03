Compass wohl als möglicher Käufer von Buffetts Immobilienmaklergeschäft im Gespräch - Berkshire- und Compass-Aktien stärker

Die Investmentholding des Starinvestors Warren Buffett und das Immobilienmaklerunternehmen Compass befinden sich wohl in Gesprächen über eine Übernahme des Berkshire Hathaway-Tochterunternehmens HomeServices of America.

Übernahme von HomeServices of America?

Wie das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, befindet sich das Immobilienmaklerunternehmen Compass in fortgeschrittenen Gesprächen über die Übernahme von Warren Buffetts Immobilienmaklergeschäft HomeServices of America. Sollte es nicht noch in letzter Minute Hindernisse geben, könnte ein Deal laut den Quellen des Wall Street Journals bald zustande kommen. Der Kaufpreis sei aber noch nicht festgelegt worden.

Konsolidierung im Immobilienmaklergeschäft

Das Berkshire Hathaway-Tochterunternehmen HomeServices of America ist ein bedeutender Wohnimmobilienmakler in den USA. Allerdings hatte das Unternehmen laut Reuters in den letzten Jahren mit steigenden Kosten im Zusammenhang mit gerichtlichen Vergleichen über Maklerprovisionen zu kämpfen.

Compass zählt laut Reuters gemessen am Umsatz zu den größten Immobilienmaklern der USA und ist in 35 US-Bundesstaaten sowie in Washington D.C. mit mehr als 33.000 Maklern tätig.

Der Verkauf durch Berkshire Hathaway könne als jüngstes Zeichen einer Konsolidierung im Immobilienmaklergeschäft angesichts schleppender Immobilienverkäufe betrachtet werden.

So reagieren die Berkshire Hathaway-Aktie und die Compass-Aktie

Die Berkshire Hathaway-Aktie notiert am Freitag im NYSE-Handel zeitweise 1,92 Prozent höher bei 513,45 US-Dollar, während die Compass-Aktie zeitweise bei 8,93 US-Dollar um 2,23 Prozent zulegt.

Die Titel von Buffetts Investmentholding verteuerten sich seit Jahresbeginn um rund 11 Prozent, während die Compass-Aktie um fast 50 Prozent zulegen konnte.

Redaktion finanzen.at