Compugen: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Compugen hat am 18.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,080 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,3 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at