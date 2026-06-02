ATX fester -- DAX in Grün -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Leitindex legt zu. Die Börsen in Fernost finden auch am zweiten Handelstag der Woche keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag fester.

So bewegte sich der ATX bewegt sich auf grünem Terrain.

Die Märkte sind weiter von der Situation am Persischen Golf geprägt. Der Iran droht angesichts des eskalierenden Konflikts zwischen Israel und der mit Teheran verbündeten Hisbollah-Miliz im Libanon mit einem Abbruch der Verhandlungen mit den USA über ein Ende des Iran-Kriegs - sollten Israels Angriffe auf den Libanon andauern. US-Präsident Donald Trump betonte in den sozialen Medien, die Gespräche mit Teheran würden in "schnellem Tempo" fortgeführt. "Zwar sind negative Meldungen im Nahost-Konflikt weiterhin in der Lage, die Stimmung zu trüben und die Energiepreise zu erhöhen, Marktteilnehmer widmen sich inzwischen aber auch anderen Themen", erklären die Experten der Helaba in einem Bericht.

Heute ist es auf Unternehmensseite in Österreich meldungstechnisch noch ruhig.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Dienstag fester.

Der DAX eröffnet die Sitzung 0,78 Prozent höher bei 25.197,90 Punkten.

Nach weiteren Rekorden an der Wall Street zeichnet sich im DAX am Dienstag wieder ein kleiner Anstieg ab. Der Wochenstart war durchwachsen, mit einer Tagesspanne von 400 Punkten um die runde Marke von 25.000 Punkten bei einem Tagestief von 24.901 Punkten und einem Tageshoch von 25.301 Punkten. Die seit Wochen erhoffte nachhaltige Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran lässt weiter auf sich warten. Immerhin wird aber weiter verhandelt, US-Präsident Trump sprach sogar von "schnellem Tempo".

WALL STREET

An der Wall Street ging es zum Start der neuen Woche moderat nach oben.

Der Dow Jones Industrial gewann schlussendlich 0,09 Prozent auf 51.078,88 Zähler.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite legte deutlicher zu und gewann 0,42 Prozent auf 27.086,81 Zähler. Bei 27.190,21 Punkten wurde ein neues Rekordhoch erreicht.

Weiterhin sorgte neben dem Boom-Thema künstliche Intelligenz (KI) der Iran-Krieg für den grössten Gesprächsstoff. Im KI-Bereich setzten die Investoren nun auf die Softwarebranche, die lange Zeit unter Verdrängungssorgen gelitten hatte. Die sonst als KI-Treiber bekannten Chipwerte notierten überwiegend im Minus, genauso wie die allgemein bedeutenden "Magnificent 7".

In den Verhandlungen um eine Beendigung des Iran-Kriegs gab es eher wieder Rückschritte. Nach US-Bombardierungen am Wochenende wurde von den iranischen Revolutionsgarden ein Vergeltungsschlag vermeldet. Ausserdem berichtete die halbstaatliche Nachrichtenagentur Tasnim, der Iran werde den Austausch von Nachrichten mit den USA aus Protest gegen die Eskalation Israels im Libanon einstellen.

ASIEN

Auch am Dienstag lässt sich an den Börsen in Asien keine einheitliche Tendenz ausmachen.

Der Nikkei 225 verliert gegen 07:00 MESZ 1,08 Prozent auf 66.212,19 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite marginale 0,04 Prozent tiefer bei 4.056,24 Stellen.

In Hongkong legt der Hang Seng dagegen 1,46 Prozent auf 25.768,87 Zähler zu.

Im Fokus der Anleger bleibt weiter der ungelöste Nahostkonflikt, nachdem es in den Verhandlungen um eine Beendigung des Iran-Kriegs zuletzt eher wieder Rückschritte gab, als auch das Trend-Thema künstliche Intelligenz (KI).

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX