Schweizer Franken - Solana

0,0160
 SOL
0,0003
1,98 %
SOL - CHF
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
SOL/CHF
>
Geändert am: 02.06.2026 09:11:50

ATX fester -- DAX in Grün -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Leitindex legt zu. Die Börsen in Fernost finden auch am zweiten Handelstag der Woche keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag fester.

So bewegte sich der ATX bewegt sich auf grünem Terrain.

Die Märkte sind weiter von der Situation am Persischen Golf geprägt. Der Iran droht angesichts des eskalierenden Konflikts zwischen Israel und der mit Teheran verbündeten Hisbollah-Miliz im Libanon mit einem Abbruch der Verhandlungen mit den USA über ein Ende des Iran-Kriegs - sollten Israels Angriffe auf den Libanon andauern. US-Präsident Donald Trump betonte in den sozialen Medien, die Gespräche mit Teheran würden in "schnellem Tempo" fortgeführt. "Zwar sind negative Meldungen im Nahost-Konflikt weiterhin in der Lage, die Stimmung zu trüben und die Energiepreise zu erhöhen, Marktteilnehmer widmen sich inzwischen aber auch anderen Themen", erklären die Experten der Helaba in einem Bericht.

Heute ist es auf Unternehmensseite in Österreich meldungstechnisch noch ruhig.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Dienstag fester.

Der DAX eröffnet die Sitzung 0,78 Prozent höher bei 25.197,90 Punkten.

Nach weiteren Rekorden an der Wall Street zeichnet sich im DAX am Dienstag wieder ein kleiner Anstieg ab. Der Wochenstart war durchwachsen, mit einer Tagesspanne von 400 Punkten um die runde Marke von 25.000 Punkten bei einem Tagestief von 24.901 Punkten und einem Tageshoch von 25.301 Punkten. Die seit Wochen erhoffte nachhaltige Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran lässt weiter auf sich warten. Immerhin wird aber weiter verhandelt, US-Präsident Trump sprach sogar von "schnellem Tempo".

WALL STREET

An der Wall Street ging es zum Start der neuen Woche moderat nach oben.

Der Dow Jones Industrial gewann schlussendlich 0,09 Prozent auf 51.078,88 Zähler.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite legte deutlicher zu und gewann 0,42 Prozent auf 27.086,81 Zähler. Bei 27.190,21 Punkten wurde ein neues Rekordhoch erreicht.

Weiterhin sorgte neben dem Boom-Thema künstliche Intelligenz (KI) der Iran-Krieg für den grössten Gesprächsstoff. Im KI-Bereich setzten die Investoren nun auf die Softwarebranche, die lange Zeit unter Verdrängungssorgen gelitten hatte. Die sonst als KI-Treiber bekannten Chipwerte notierten überwiegend im Minus, genauso wie die allgemein bedeutenden "Magnificent 7".

In den Verhandlungen um eine Beendigung des Iran-Kriegs gab es eher wieder Rückschritte. Nach US-Bombardierungen am Wochenende wurde von den iranischen Revolutionsgarden ein Vergeltungsschlag vermeldet. Ausserdem berichtete die halbstaatliche Nachrichtenagentur Tasnim, der Iran werde den Austausch von Nachrichten mit den USA aus Protest gegen die Eskalation Israels im Libanon einstellen.

ASIEN

Auch am Dienstag lässt sich an den Börsen in Asien keine einheitliche Tendenz ausmachen.

Der Nikkei 225 verliert gegen 07:00 MESZ 1,08 Prozent auf 66.212,19 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite marginale 0,04 Prozent tiefer bei 4.056,24 Stellen.

In Hongkong legt der Hang Seng dagegen 1,46 Prozent auf 25.768,87 Zähler zu.

Im Fokus der Anleger bleibt weiter der ungelöste Nahostkonflikt, nachdem es in den Verhandlungen um eine Beendigung des Iran-Kriegs zuletzt eher wieder Rückschritte gab, als auch das Trend-Thema künstliche Intelligenz (KI).

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: wienerborse.at, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
02.06.26 7C Solarparken AG / Quartalszahlen
02.06.26 A.C.L. Construction Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
02.06.26 Aben Minerals Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
02.06.26 Absa Group Limited (spons. ADRs) / Hauptversammlung
02.06.26 ACI Worldwide IncShs / Hauptversammlung
02.06.26 ADMA Biologics Inc / Hauptversammlung
02.06.26 Aequus Pharmaceuticals Inc / Quartalszahlen
02.06.26 agilon health inc Registered Shs / Hauptversammlung

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
02.06.26 Tag der Republik
02.06.26 Consumer Price Index Growth (YoY)
02.06.26 Consumer Price Index Growth (MoM)
02.06.26 Monetary Base (YoY)
02.06.26 AIB Manufacturing PMI
02.06.26 S&P Global Manufacturing PMI
02.06.26 Baugenehmigungen (Monat)
02.06.26 Baubewilligungen (Jahr)
02.06.26 Bruttobetriebsergebnis der Unternehmen (im Vergleich zum Vorquartal)
02.06.26 Leistungsbilanzsaldo
02.06.26 10-y Bond Auction
02.06.26 Inflation ( Jahr )
02.06.26 Importe
02.06.26 Kerninflation ( Jahr )
02.06.26 Handelsbilanz
02.06.26 Exporte
02.06.26 Inflation (im Monatsvergleich)
02.06.26 Importe ( Monat )
02.06.26 Exporte
02.06.26 Handelsbilanz
02.06.26 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
02.06.26 Haushaltsbilanz
02.06.26 Exporte
02.06.26 Veränderung der Arbeitslosen
02.06.26 Verbrauchspreisindex-Inflation von FIPE
02.06.26 S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
02.06.26 M4 Geldmenge (Jahr)
02.06.26 Nettokreditaufnahmen von Einzelpersonen
02.06.26 Konsumentenkredit
02.06.26 M4 Geldmenge (Monat)
02.06.26 Hypothekengenehmigungen
02.06.26 Einzelhandelsumsatz
02.06.26 Auktion 12-monatiger Letras
02.06.26 Auktion 6-monatiger Letras
02.06.26 Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat)
02.06.26 Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
02.06.26 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (MoM)
02.06.26 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
02.06.26 Redbook-Index (ggü. Vorjahr)
02.06.26 EMI für das verarbeitende Gewerbe
02.06.26 NBP-Basissatz
02.06.26 EZB-Mitglied Vujcic spricht
02.06.26 IBD/TIPP Wirtschaftsoptimismus ( Monat )
02.06.26 JOLTS Stellenangebote
02.06.26 BoE Gouverneur Bailey Rede
02.06.26 Geldreserven
02.06.26 GDT Preisindex
02.06.26 Rede von Sleijpen der EZB
02.06.26 BoE-Mitglied Greene spricht
02.06.26 Steuereinkünfte ( Monat )
02.06.26 Gesamte Fahrzeugverkäufe
02.06.26 API wöchentlicher Rohöllagerbestand

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 3 707,48 42,44 1,16
Baumwolle 0,77 0,01 0,77
Bleipreis 2 007,90 -7,80 -0,39
Dieselpreis Benzin 1,86 0,00 0,00
EEX Strompreis Phelix DE 100,00 0,75 0,76
Erdgaspreis - Natural Gas 3,19 0,01 0,38
Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
Goldpreis 4 535,16 64,96 1,45
Haferpreis 3,40 -0,08 -2,23
Heizölpreis 95,10 -1,06 -1,10
Holzpreis 587,50 -
Kaffeepreis 2,61 -0,05 -1,99
Kakaopreis 2 980,00 2,00 0,07
Kohlepreis 136,05 -3,20 -2,30
Kupferpreis 13 818,65 205,95 1,51
Lebendrindpreis 2,49 0,01 0,30
Mageres Schwein Preis 0,95 -0,01 -0,86
Maispreis 4,42 -0,02 -0,45
Mastrindpreis 3,52 0,03 0,90
Milchpreis 16,90 -
Naphthapreis (European) 759,96 31,68 4,35
Nickelpreis 19 036,50 167,50 0,89
Orangensaftpreis 1,50 -0,09 -5,54
Palladiumpreis 1 396,00 28,50 2,08
Palmölpreis 4 480,00 19,00 0,43
Platinpreis 1 975,50 48,00 2,49
Rapspreis 528,50 6,25 1,20
Reispreis 12,60 0,10 0,80
Silberpreis 76,66 1,79 2,39
Sojabohnenmehlpreis 326,40 -0,10 -0,03
Sojabohnenpreis 11,80 -0,01 -0,08
Sojabohnenölpreis 0,79 -0,28
Super Benzin 1,90 -0,01 -0,31
Weizenpreis 206,25 -1,00 -0,48
Zinkpreis 3 554,90 6,70 0,19
Zinnpreis 56 398,50 1 392,50 2,53
Zuckerpreis 0,14 2,70
Ölpreis (Brent) 94,10 -1,15 -1,21
Ölpreis (WTI) 91,46 -0,70 -0,76

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 212,73 0,84%
Dow Jones 51 078,88 0,09%
NASDAQ Comp. 27 086,81 0,42%
S&P 500 7 599,96 0,26%
NIKKEI 225 66 734,24 -0,30%
Hang Seng 25 398,18 0,86%
ATX 6 117,90 0,70%
Shanghai Composite 4 057,74 -0,27%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:09 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
01.06.26 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 22: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.06.26 Bitcoin, Ether & Co. im Mai 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.06.26 Zurich Insurance: Diese US-Titel standen im ersten Quartal im Portfolio

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX in Grün -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Leitindex legt zu. Die Börsen in Fernost finden auch am zweiten Handelstag der Woche keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen