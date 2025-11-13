|
Computer Modelling Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Computer Modelling Group veröffentlichte am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Computer Modelling Group 0,050 CAD je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 30,2 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29,5 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
