COMTURE legte Quartalsergebnis vor

COMTURE ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat COMTURE die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 26,04 JPY gegenüber 24,33 JPY im Vorjahresquartal.

COMTURE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,70 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at