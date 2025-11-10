Constellation Energy präsentierte Quartalsergebnisse

Constellation Energy hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 878,12 ARS, nach 798,66 ARS im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 8 742,13 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5 228,70 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at