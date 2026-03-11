Constellation Software: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Constellation Software stellte am 09.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,24 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Constellation Software ein EPS von 18,80 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,43 Milliarden CAD – ein Plus von 17,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Constellation Software 3,78 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 33,74 CAD gegenüber 47,24 CAD im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,77 Prozent auf 16,24 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,79 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at