Constellation Software informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Constellation Software hat am 09.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Constellation Software 0,070 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 3,19 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,68 Milliarden USD umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,120 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,63 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 10,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

