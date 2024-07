Continental-Analyse: Continental-Aktie von Warburg Research mit Buy bewertet

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Continental angesichts erneuerter Aussagen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Im Automobilgeschäft bleibe das Marktumfeld offenbar herausfordernd, was in diesem Bereich wohl auch das Erreichen des diesjährigen Margenziels schwieriger mache, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aussagen zum Reifengeschäft seien dagegen ermutigend, nachdem es vom Konkurrenten Michelin zu Wochenbeginn pessimistischere Aussagen gegeben habe.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Continental-Aktie am Tag der Analyse

Um 13:42 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 8,1 Prozent auf 58,26 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 28,73 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 611 732 Continental-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2024 ging es für die Aktie um 21,5 Prozent abwärts. Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

