ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit Blick auf eine Abspaltung von Contitech auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Analyst David Lesne taxierte den Wert des Segments auf etwa 4 bis 4,5 Milliarden Euro. Als reiner Reifenhersteller würde das verbleibende Unternehmen mit dem Schritt hinsichtlich der erwarteten Ausschüttungen noch attraktiver, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die geschätzte Nettoverschuldung in Relation zum operativen Ergebnis rechtfertige ein gutes Kredit-Rating./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2025 / 13:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2025 / 13:01 / GMT



