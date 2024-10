Continental-Analyse: UBS AG stuft Continental-Aktie mit Buy ein

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Patrick Hummel rechnet in einer am Montag vorliegenden Analyse damit, dass sich die Aussichten in der Automobilbranche weiter verschlechtern. Es dürfte daher im Sektor weitere Gewinnwarnungen geben. Er kürzte seine Gewinnschätzungen je Aktie für das Jahr 2025 im Schnitt um 15 bis 20 Prozent. Generell wirke es aber so, als sei schon viel eingepreist. Continental sei ein Sonderfall mit attraktiven Voraussetzungen für 2025, die allerdings mit großer Unsicherheit behaftet seien.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Continental-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Continental-Aktie wies um 10:12 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 55,34 EUR abwärts. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 44,56 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 29 768 Continental-Aktien. Das Papier sank seit Beginn des Jahres 2024 um 25,4 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Continental am 11.11.2024 vorlegen.

