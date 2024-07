LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beendet den Handel mit Verlusten

Der LUS-DAX zeigte sich am Dienstag mit negativem Vorzeichen.

Zum Handelsschluss tendierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,14 Prozent tiefer bei 18 262,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 18 533,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 214,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 18 539,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 09.04.2024, bei 18 133,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 15 636,00 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 9,07 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Covestro (+ 0,88 Prozent auf 55,32 EUR), Rheinmetall (+ 0,76 Prozent auf 500,80 EUR), BMW (+ 0,67 Prozent auf 87,70 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,52 Prozent auf 27,23 EUR) und Porsche (+ 0,42 Prozent auf 72,58 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,43 Prozent auf 63,15 EUR), Bayer (-2,71 Prozent auf 25,35 EUR), Siemens (-2,20 Prozent auf 173,26 EUR), Heidelberg Materials (-2,07 Prozent auf 97,62 EUR) und Continental (-2,05 Prozent auf 59,12 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 6 995 352 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 220,699 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,46 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

