Continental-Analyse: Warburg Research stuft Continental-Aktie mit Buy ein

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Continental nach der Ankündigung der Unternehmensaufspaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Eine Trennung des Auto-Geschäfts vom Reifen- und ContiTech-Geschäft dürfte eine deutliche Wertsteigerung mit sich bringen, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Aktieninformation im Fokus: Die Continental-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Warburg Research-Empfehlung

Um 10:57 Uhr wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 53,94 EUR nach oben. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 39,04 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt wurden via XETRA 130 425 Continental-Aktien umgesetzt. Das Papier büßte seit Beginn des Jahres 2024 27,3 Prozent ein. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Continental am 07.08.2024 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





