Cool Company Aktie

Cool Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DD6Z / ISIN: BMG2415A1137

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
20.11.2025 09:13:03

Cool Company Q3 Earnings Climb

(RTTNews) - Cool Company Ltd. (CLCO, CLCO.OL), a liquefied natural gas carrier company, on Thursday reported improved third-quarter earnings, backed by revenue growth compared with last year.

Net income attributable to the Owners climbed to $10.85 million from $8.15 million in the prior year.

Adjusted EBITDA declined to $52.62 million from $53.72 million in the last year.

Total operating revenues expanded to $86.31 million from $82.43 million a year ago.

Time and voyage charter revenues grew to $81.73 million from $77.75 million in the prior year.

On a separate note, the company said that following the required shareholder approval and the remaining conditions under the recently posted merger agreement for Cool Company with EPS Ventures Ltd are satisfied, the transaction is expected to close in the fourth quarter of 2025 or the first quarter of 2026.

After hours, the shares were trading 1.53% lower at $9.63 on the NYSE.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cool Company Ltd Registered Shs Restrictedmehr Nachrichten

Analysen zu Cool Company Ltd Registered Shs Restrictedmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cool Company Ltd Registered Shs Restricted 8,21 0,37% Cool Company Ltd Registered Shs Restricted

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:44 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
18:12 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- Börsen in Fernost beenden Handel uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag stiegen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen