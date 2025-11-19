Ausblick: Cool Company öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cool Company wird sich am 20.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,229 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Cool Company 1,62 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 84,8 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 840,5 Millionen NOK erzielt wurde.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,888 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 19,57 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 331,2 Millionen USD, gegenüber 3,47 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at