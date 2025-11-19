Cool Company Aktie
WKN DE: A3DD6Z / ISIN: BMG2415A1137
|
19.11.2025 07:01:06
Ausblick: Cool Company öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Cool Company wird sich am 20.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,229 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Cool Company 1,62 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 84,8 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 840,5 Millionen NOK erzielt wurde.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,888 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 19,57 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 331,2 Millionen USD, gegenüber 3,47 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cool Company Ltd Registered Shs Restrictedmehr Nachrichten
|
19.11.25
|Ausblick: Cool Company öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.11.25
|Erste Schätzungen: Cool Company legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
27.08.25
|Ausblick: Cool Company öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.08.25
|Erste Schätzungen: Cool Company legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
20.05.25
|Ausblick: Cool Company stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)