Erste Schätzungen: Cool Company legt Quartalsergebnis vor

Cool Company wird voraussichtlich am 20.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,238 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Cool Company ein EPS von 1,62 NOK je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 83,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 840,5 Millionen NOK erzielt wurde.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,861 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 19,57 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 330,3 Millionen USD, gegenüber 3,47 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at