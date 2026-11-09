Core Scientific: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, Core Scientific (NASDAQ:CORZ) announced that its contracted data center portfolio will generate $1.8 billion in average annual run-rate revenue once fully operational. The company is exiting Bitcoin mining to become a pure-play colocation provider, housing specialized computing hardware for artificial intelligence customers. Long-term lease agreements offer predictable cash flows as new data center facilities come online.

Three takeaways from the call stand out for long-term investors.

Core Scientific is completing its transition into high-density colocation, housing specialized hardware for artificial intelligence workloads. Management projects its contracted capacity of 1.1 gigawatts (GW, a unit of power equal to 1,000 megawatts) across CoreWeave and Advanced Micro Devices will yield $1.6 billion in annual net operating income (NOI, profit generated from property operations after operating expenses).

Continue reading