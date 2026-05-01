Cornish Metals präsentierte Quartalsergebnisse

Cornish Metals hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cornish Metals ein EPS von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Cornish Metals vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,070 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,720 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at