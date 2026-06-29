Corus Entertainment B legte Quartalsergebnis vor

Corus Entertainment B hat am 26.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,18 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Corus Entertainment B -0,040 CAD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Corus Entertainment B in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 249,4 Millionen CAD im Vergleich zu 297,8 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at