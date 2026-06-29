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29.06.2026 06:31:29
Corus Entertainment B legte Quartalsergebnis vor
Corus Entertainment B hat am 26.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,18 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Corus Entertainment B -0,040 CAD je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Corus Entertainment B in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 249,4 Millionen CAD im Vergleich zu 297,8 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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