COSAN: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

COSAN hat am 10.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,78 BRL. Im Vorjahresquartal hatten -5,080 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 9,61 Milliarden BRL – das entspricht einem Abschlag von 18,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,77 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 3,890 BRL je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -5,160 BRL je Aktie erzielt worden.

COSAN hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 40,42 Milliarden BRL abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 43,95 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at