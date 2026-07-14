COSMOS Pharmaceutical präsentierte Quartalsergebnisse

COSMOS Pharmaceutical äußerte sich am 13.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 117,31 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 108,95 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 289,20 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 259,12 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

COSMOS Pharmaceutical hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 404,33 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 390,86 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat COSMOS Pharmaceutical im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1 099,58 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 1 011,39 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at