Cot a Aktie

Cot a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1WY6X / ISIN: US2220702037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.12.2025 08:51:30

Coty Sells Remaining Wella Stake To KKR For $750 Mln

(RTTNews) - Coty Inc. (COTY), a beauty company, on Friday said it has sold its remaining 25.8% stake in Wella to KKR (KKR) managed capital accounts and affiliates for $750 million in upfront cash.

The transaction completes Coty's portfolio simplification program launched in 2020.

Under the terms of the transaction, the company will also receive 45% of any proceeds from a future sale or initial public offering of Wella after KKR's preferred return has been met.

Coty plans to use most of the net proceeds to reduce short- and long-term debt.

The deal is expected to lower net leverage to about 3x by end-2025, combined with strong free cash flow.

On Thursday, the Coty had closed at $3.2500, 0.3067 cents lesser on the New York Stock Exchange. In the after-market hours, the stock traded 0.0100 cents higher before ending the trade at $3.2600.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Coty Inc (A)mehr Nachrichten

Analysen zu Coty Inc (A)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Coty Inc (A) 2,72 -0,37% Coty Inc (A)
KKR & Co Inc. 111,60 -1,74% KKR & Co Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:19 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03:13 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.12.25 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen