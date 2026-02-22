Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
22.02.2026 17:15:00
Could Amazon Stock Gain 79% This Year? 1 Wall Street Analyst Thinks So.
The market has been down on Amazon (NASDAQ: AMZN) stock for a while now. It's down 12% over the past year despite robust performance as the company continues to plow money into its artificial intelligence (AI) platform.Might it be oversold at this point? The average Wall Street consensus target is a 42% gain over the next 12 to 19 months, and one analyst sees it rising 79%. Let's see if that's a real possibility.Image source: Amazon.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|178,26
|2,54%
