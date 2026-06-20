Applied Digital Corporation Registered Shs Aktie

Applied Digital Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DHHB / ISIN: US0381692070

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20.06.2026 13:45:00

Could Applied Digital (APLD) Stock Triple by 2030?

It's a good question: Could Applied Digital (NASDAQ: APLD) shares triple in value by 2030? After all, its shares have more than quadrupled in price over the past year!My answer to the question is this: It could. No one can know for sure how any stock will perform in the short term, and there's both a bullish and a bearish case for Applied Digital.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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