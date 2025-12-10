|
10.12.2025 21:48:00
Could Buying Ultra-High-Yield Annaly Capital Stock Today Set You Up for Life?
Most investors expect the stock market to provide an annualized return of around 10%. That's not unreasonable, given the market's history.But what if you could get more than that just by collecting a dividend? That's the simple view with Annaly Capital Management (NYSE: NLY) and its shockingly high 12.2% yield, which is a full 11 percentage points higher than the 1.2% yield of the S&P 500 index.But don't jump in just yet. Here's what you need to know before you buy Annaly Capital, thinking you are setting yourself up for a lifetime of reliable income.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: ATX wenig verändert -- DAX etwas höher -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begeben sich am Donnerstag auf Richtungssuche. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.