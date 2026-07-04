Canopy Growth Aktie
WKN DE: A3E2FV / ISIN: CA1380357048
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04.07.2026 23:42:00
Could Canopy Growth Stock Deliver a 4X Gain? 1 Analyst Thinks So.
Canopy Growth (NASDAQ: CGC) may have surged during the spring's rescheduling rally for marijuana stocks, but since then, this popular cannabis legalization play has coughed back these gains, falling back below $1 per share as I write this.Nevertheless, one sell-side analyst remains very bullish on the company's prospects. But I'm not convinced. While the analyst provides substance to back his bull case, his argument doesn't quite explain how Canopy can deliver triple-digit percentage gains from here.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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