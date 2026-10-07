GE Vernova Aktie

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WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016

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07.10.2026 22:23:00

Could GE Vernova Be Your Ticket to Generational Wealth?

Building wealth lies in buying and holding well-run businesses with competitive moats and long-term growth prospects. I believe GE Vernova (NYSE: GEV) has that all in spades. Since it was spun off from General Electric in 2024, GE Vernova has proven itself to be one of the best ways to invest in the global electricity race.

That artificial intelligence boom is unlikely to slow for years to come, which means GE Vernova is well-positioned to succeed well into the next decade. While the stock has recently pulled back from all-time highs, this presents an attractive time to buy for long-term investors.

Image source: The Motley Fool.

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GE Vernova 890,80 -2,58% GE Vernova
General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 62 300,00 1,38% General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs

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