:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
24.12.2025 08:08:00
Could Lululemon Be a Multimillionaire-Maker Stock?
Lululemon (NASDAQ: LULU) was, for a time, one of the best stocks an investor could own. During the 10-year period leading up to its peak in December 2023, shares skyrocketed by 764%. They've been under immense pressure since then due to the company's subpar results, and are now down by 59% from their all-time high. But there might be an opportunity here for contrarian investors.Could this apparel stock be a multimillionaire maker? Here's what investors need to know.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Aktmehr Nachrichten
Analysen zu :be AG Inhaber-Aktmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!