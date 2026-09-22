PLANET Aktie
WKN: A0B84F / ISIN: JP3833120003
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23.09.2026 01:29:05
Could Planet Labs Be the Next Palantir?
This business reminds me of how Palantir (NASDAQ: PLTR) started with government contracts and expanded into enterprise solutions.
*Stock prices used were the afternoon prices of Sept. 18, 2026. The video was published on Sept. 20, 2026.
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