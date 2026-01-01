:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
01.01.2026 07:19:00
Could Spotify Be a Multimillionaire-Maker Stock?
Ever since its 2018 initial public offering, Spotify Technologies (NYSE: SPOT) has produced strong returns for its shareholders, well above those of the S&P 500. It has recorded an average compound annual growth rate of 19.3% through this period.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!