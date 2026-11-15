Basic Aktie
WKN DE: A4250K / ISIN: JP3835220009
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15.11.2026 06:39:22
Could universal basic income be part of the solution in an AI economy?
The scale of the economic disruption caused by AI has led even conservative politicians to talk about universal basic income. But economists are not convinced, and campaigners think we need to ask deeper questions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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