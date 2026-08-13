COVA Acquisition: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

COVA Acquisition hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 45,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 225,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 154,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at